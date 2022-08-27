واشنطن تدين تصاعد العنف في طرابلس وتدعو لمفاوضات بين الأطراف المتصارعة برعاية أممية

دانت واشنطن تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس يوم السبت، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ومفاوضات ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتصارعة.

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وجاء ذلك في بيان لسفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد من خلاله ضرورة إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنيين المحاصرين في تقاطع النيران، وحض على ضرورة وقف تصعيد المواجهة في طرابلس.

وقال السفير الأمريكي: "لقد استمر الجمود السياسي لفترة طويلة جدا، وقبل أن تزداد الأمور سوءا، من الضروري وقف تصعيد المواجهة في طرابلس، وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتحديد موعد مبكر لها".

واعتبر البيان أن لكل الشخصيات القيادية الليبية دورا عاجلا تلعبه في هذه العملية، ودعاها في هذا الوقت إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولا.

ودعا البيان الجهات الخارجية الرئيسية على استخدام نفوذها لوقف القتال، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في تقديم دعمها الكامل لأي جهد في هذا الصدد.

وفي وقت سابق قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.

وأكدت أنها نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي.

تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في #طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات. إننا نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي. #ليبياhttps://t.co/L4xN3T5iSl — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) August 27, 2022

المصدر: RT