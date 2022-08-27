مصر.. القبض على "مستريح البورصة" بالقاهرة الجديدة بعد اتهامه بالنصب على عملاء شركته

ألقى الأمن المصري القبض على محمد الماوي رئيس شركة الشروق للأوراق المالية في محل إقامته بالقاهرة الجديدة، بعد بلاغات ضده تتهمه بالنصب وتكبيد ضحاياه خسائر متعمدة بالبورصة.

وحركت الهيئة العامة للرقابة المالية دعوى جنائية ضد رئيس شركة "الشروق" لتداول الأوراق المالية لاتهامه بالتلاعب بالأسهم وتحقيق استفادة عبر عمليات شراء وهمية بقصد إيهام المستثمرين بحدوث تغير سعري للسهم بسوق الأوراق المالية.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بالغرامة ضد المشكو في حقة بقيمة 35 مليون جنيه.

المصدر: موقع "القاهرة 24"