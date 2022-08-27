رئيس غينيا بيساو ينسحب من "قمة تيكاد" بتونس احتجاجا على مشاركة جبهة البوليساريو

انسحب عمر سيسكو إيمبالو رئيس غينيا بيساو، من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الاقتصادي الياباني الإفريقي "تيكاد 8" في تونس، احتجاجا على حضور زعيم جبهة البوليساريو المنتدى.

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ويكتسي انسحاب إيمبالو من القمة أهمية باعتباره الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، علما أن بلاده واحدة من بين عشرات الدول الإفريقية التي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء.

وتمثل هذه الخطوة ثاني احتجاج رسمي علني من دولة إفريقية على مشاركة جبهة "البوليساريو"، بعدما أعلن الرئيس السينغالي ماكي سال، في الجلسة الافتتاحية عن أسفه لانعقاد المنتدى في غياب المغرب العضو البارز في الاتحاد الإفريقي لعدم وجود توافق في الآراء حول قضية تتعلق بالتمثيلية.

وأعرب الرئيس السنغالي عن أمله في إيجاد حل دائم لهذا المشكل في المستقبل لما فيه حسن سير منظمتنا وشراكتنا في أجواء هادئة.

وقرر المغرب عدم المشاركة في قمة "تيكاد" واستدعاء سفيره في تونس للتشاور على الفور، ردا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام