"عندما تراني.. ابكِ".. الأرصاد المصرية تكشف حقيقة ظهور "حجر الجوع" في أوروبا (صورة + فيديو)

"Wenn du mich siehst, dann weine..." - Die "Hungersteine" tauchen wieder auf - nicht nur in manchen Flüssen und Seen, sondern auch in den Medien. In Zeiten des klimatischen Wandels eine interessante Fußnote der Geschichte. https://t.co/mdXE5dYk1Spic.twitter.com/PVbgdJB8op