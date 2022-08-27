مصر.. مناورات بحرية عابرة مع قوات أمريكية وإسبانية

نفذت البحرية المصرية تدريبا عابرا مع عدد من السفن الأمريكية والإسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في ختام زيارة هذه السفن قاعدة الإسكندرية البحرية.

وشاركت في التدريب الفرقاطة المصرية "الفاتح" والمدمرة الأمريكية (USS Forrest Sherman)، والفرقاطة الإسبانية (ESPS Almirante Juan De Borbon)، حيث بدأت الفعاليات بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين.

وتضمن التدريب مجموعة مـن الأنشطة القتالية البحريـة المختلفـة، منها تبادل صـور الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحـري المشترك لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية، والتدريب على العـمـل المتجانس ضـمـن قـوة واجب مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري إلى جانب مجابهة التهديدات التي قـد تـؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.

كما تم تنفيذ تمارين مواصلات إشارية بين الوحدات المشاركة.

وتأتي تلـك التـدريبات في إطار دعـم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والـتـي تتمتـع بـخـبرات كبيرة في هـذه المجـالات مما يساهم في دعم الأمن البحري والاستقرار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية