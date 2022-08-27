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"نوايا خبيثة وافتراء وأكاذيب".. الرئاسة اللبنانية توضح ما ينسب إلى الرئيس عون حول الحكومة

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
الرئيس ميشال عون
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أكد المكتب الإعلامي لدى الرئاسة اللبنانية أن مواقف الرئيس ميشال عون تجاه تشكيل الحكومة، تستند إلى قناعته بضرورة المحافظة على الشراكة الوطنيّة، والميثاقية، وإبقاء المناخات إيجابية.

وشددت الرئاسة على التزام الرئيس بقسمه الدستوري في ما خص الاستحقاق الرئاسي، مؤكدة أنه طوال سنوات حكمه مارس صلاحياته ولم ينكث بقسمه.

وأعلن مكتب الإعلام أن ما ينسب الى الرئيس عون منذ بداية البحث في تشكيل الحكومة، من مواقف وخطوات وإجراءات هو محض ادّعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب واختلاق وأكاذيب.

ولفت إلى أن بعض السياسيين والإعلاميين وصلوا بإساءاتهم إلى حد التحريض وإثارة النعرات الطائفية خدمة لأهداف جهات تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه لضرب الاستقرار.

وأشار في بيان إلى أن كل ما يُنشر عن مواقف رئيس الجمهورية ولا يصدر عنه هو مزيج من الافتراء والكذب ولا يمكن الاعتداد به مطلقا.

وحذرت الرئاسة من التمادي في دس الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي واستهداف أمن البلاد واستقرارها.

وقال المكتب في البيان إن رئاسة الجمهوريّة تنبه من النوايا الخبيثة لأصحاب هذه الحملات المأجورين والمسؤولين عن تناسل الجرائم الكبرى المرتكبة في حقوق اللبنانيين.

المصدر: RT + الرئاسة اللبنانية

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