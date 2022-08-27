"صورة أخيرة قبل ما نموت".. فنان كوميدي ليبي يوثق مصرعه خلال الاشتباكات في طرابلس (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام ليبية يوم السبت، أن الممثل الشاب مصطفى بركة لقي مصرعه إثر إصابته برصاصة طائشة خلال اشتباكات وسط العاصمة طرابلس.

وكان الممثل الشاب يقوم بتصوير الاشتباكات العنيفة التي تجري في شوارع طرابلس على سبيل التوثيق، وقال في آخر فيديو بث مباشر لها "صورة أخيرة قبل ما نموت".

ونشر الناطق باسم مركز الطب الميداني للطوارئ والدعم، مالك مرسيط، تأكيدا على صفحته في "فيسبوك"، كما أدلى بتصريح لوسائل الإعلام يؤكد فيه أن فريق انتشال الجثث بمركز طب الطوارئ والدعم أوصل جثمان مصطفى بركة إلى مستشفى طرابلس الجامعي بعد وفاته جراء الاشتباكات في طرابلس.

وشارك الممثل مصطفى بركة في عدة أعمال رمضانية وأدى دور بطولة في 6 أعمال كوميدية رمضانية.

وظهر الممثل أول مرة للجمهور من خلال الشاشة الصغيرة سنة 2014 في السلسلة الهزلية "العشوائيون" في الجزء 1 وأدى دور البطولة.

وشارك سنة 2014 في السلسلة الكوميدية "العندليبي" إلى جانب الممثل القدير فرج عبدالكريم، وسنة 2015 أدى دور بطولة في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "خفافيش"، شارك في هذا العمل القديرة زبيدة قاسم والممثلة أمل نوري والفنان عبد الحفيظ طيره.

كما شارك عام 2015 في السلسلة الكوميدية "سالم وحليمة 1" إلى جانب كل من الممثل عبدالسلام الهواري والممثل رضا قب.

وأدى دور بطولة في السلسلة الكوميدية "العشوائيون 2" سنة 2015ـ وسنة 2017 كان أحد أبطال سلسلة "سالم وحليمة الجزء 2".

وأدى دور بطولة في سلسلة "لا لا هكي هلبه" سنة 2018 ودور بطولة في سلسلة "سالم وحليمة الجزء 3"، وسنة 2018 أدى دور بطولة في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "48 غارقين".

المصدر: وسائل إعلام ليبية + مصرية