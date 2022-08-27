العراق.. شروط جديدة للصدر بشأن الأحزاب والشخصيات المشاركة في العملية السياسية

أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عبر حساب "وزير القائد" اليوم السبت، شروطا جديدة بشأن التطورات الجارية في البلاد.

وقال في بيان صحفي إن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقا بما فيهم التيار الصدري".

وأضاف: "أقول ذلك وبملئ الفم، وهذا بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن".

وتابع: "لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية، وإذ لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلي بما يجري مستقبلا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

المصدر: RT