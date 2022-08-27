الحوثيون يكشفون حقيقة "التسريبات الإعلامية" عن ضربات إسرائيلية في اليمن

نفى عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، تسريبات إعلامية عن ضربات إسرائيلية في اليمن.

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وفي تصريحات لقناة "الميادين"، أوضح محمد علي الحوثي قائلا: "التسريبات الإعلامية عن ضربات إسرائيلية في اليمن غير صحيحة"، مؤكدا أن "إسرائيل لم تضرب في اليمن، ولم يحصل، أي مما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بهذا الخصوص".

وقال محمد علي الحوثي: "كنا ونريد ونتمنى أن تكون معركتنا مباشرة مع العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "المعركة الكبرى التي يجب أن يحشد لها الشعب اليمني وشعوب الأمة، هي معركة تحرير الأقصى".

وأكمل: "نعتبر الحرب مع دول العدوان بروفات فقط من أجل الوصول إلى تحرير الأقصى".

المصدر: "الميادين"