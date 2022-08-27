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تحرير 5 مصريين خطفوا في مدينة بني وليد الليبية

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تحرير 5 مصريين خطفوا في مدينة بني وليد الليبية
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أعلن "اللواء 444 قتال"، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن تحرير 5 مصريين خطفوا على يد تشكيل عصابي في مدينة بني وليد.

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وفي بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أوضح  "اللواء 444 قتال" أن مفارزه "اقتحمت وكر التشكيل، الذي تورط في جرائم خطف وتعذيب، حيث عثر على المخطوفين وقد تعرضوا لأشد أنواع التعذيب والضرب، فيما ساوم الخاطفون أهليهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم".

كما أشار البيان إلى تقديم الإسعافات إلى المحررين، قبل نقلهم إلى مستشفى بني وليد لتلقي العلاج، موجها الشكر إلى المواطن الذي أبلغ عن الواقعة.

تحرير 5 مصريين خطفوا في مدينة بني وليد الليبية
تحرير 5 مصريين خطفوا في مدينة بني وليد الليبية
تحرير 5 مصريين خطفوا في مدينة بني وليد الليبية
تحرير 5 مصريين خطفوا في مدينة بني وليد الليبية

المصدر: RT

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