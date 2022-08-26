هبوط اضطراري لطائرة ركاب في أثينا كانت متجهة من بيروت إلى لندن

أفادت مصادر طيران الشرق الأوسط اللبنانية بهبوط طائرة تابعة لها اضطراريا في أثينا، كانت متّجهة من بيروت إلى لندن بسبب عطل فني.

وقالت المصادر: "أرسلنا طائرة لنقل الركاب إلى مطار هيثرو الليلة، وعلينا الانتظار لأن المطار يفتح أبوابه عند الساعة السادسة صباحا".

ونفت المصادر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن احتجاز ركاب الطائرة في أثينا، موضحة أنها سمحت لهم بالتجوّل في المطار وأحضرت لهم الطعام، ويُمنع فقط الخروج من حرم المطار".

وأضافت: "الطائرة ستهبط عند الساعة السادسة صباحا، وستكون الأولى".

وكان ركاب الطائرة قد عبّروا عن استيائهم "لاحتجازهم 4 ساعات داخل غرفة بعد العطل الذي أصاب الطائرة، وسط ذعر الأطفال".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية