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برلماني مصري: لو جمعنا 25 مليار دولار من مواطنينا بالخارج فلن نحتاج لصندوق النقد الدولي

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برلماني مصري: لو جمعنا 25 مليار دولار من مواطنينا بالخارج فلن نحتاج لصندوق النقد الدولي
Gettyimages.ru
برلماني مصري: لو جمعنا 25 مليار دولار من مواطنينا بالخارج لن نحتاج لصندوق النقد الدولي
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علق النائب المصري مجدي الوليلي على قرارات البنك المركزي الأخيرة، وحاجة مصر لحلول غير تقليدية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واقترح النائب إعادة تنشيط كل المصادر التي توفر الدولار لمصر وتعظيم الاستفادة منها، وعلى رأسها المصريين في الخارج والصادرات المصرية وقطاع السياحة.

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وأوضح أنه كان هناك اقتراح بتقديم تيسيرات للمصريين بالخارج، مقابل وضع وديعة بالدولار أو التنازل عن مبلغ دولاري بالسعر الرسمي للبنك الذي يتعامل معه.

وأضاف: "لدينا 10 ملايين مصري يعملون بالخارج، لو خاطبنا 10% منهم يعني مليون شخص، وكل شخص يساهم بـ 25 ألف دولار، وهو رقم لا يمثل شيء بالنسبة له، هنجمع 25 مليار دولار ولن نحتاج لصندوق النقد الدولي بدولارات المصريين في الخارج".

وكان البنك المركزي قد كشف ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021 - 2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، بنسبة نمو 1.6% مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020 - 2021.

وأضاف المركزي أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2022، ارتفعت التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار خلال نفس الفترة من 2021.

المصدر: موقع "القاهرة 24" 

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