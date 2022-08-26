مصر.. جامعة "حورس" تعلق على تقدم طفل بالغ من العمر 11 عاما للدراسة بكلية الهندسة

علق الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة "حورس" بدمياط الجديدة في مصر، على طلب سيدة إلحاق ابنها البالغ من العمر 11 عاما بكلية الهندسة في الجامعة.

وقال عبد الهادي: "قمت بإرسال موقف الطفل إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

وأشار في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إلى أن موقف الطالب يعود إلى وزارة التربية والتعليم وهي صاحبة البت في أمره من إعطائه الإذن بالدخول إلى الجامعة، مؤكدا أن التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي لا تملك أمر قبوله في إحدى الجامعات.

وأكد أنه يجب على الطالب اجتياز عدد من الاختبارات بوزارة التربية والتعليم حتى يستطيع دخول الجامعة، موضحا أن وزارة التعليم هي من لها الحق في إعطاء الطالب ما يثبت أنه اجتاز المرحلة الإعدادية والثانوية خصوصا أن الطفل لا يزال في الصف الخامس الابتدائي.

وأوضح أنه في حال اجتياز الطالب لاختبارات وزارة التعليم، واستحقاقه دخول الجامعة، ستقدم الجامعة منحا مجانية للطفل... "أنا وعدت والدته بذلك".

جدير بالذكر أن رئيس جامعة حورس عرض نشر حالة الطفل، من خلال صفحته على فيسبوك، قائلا: "قصة أغرب من الخيال، صباح الخميس 25 أغسطس 2022، بمكتب رئيس جامعة حورس بدمياط الجديدة، جاءت سيدة مع ابنها الطفل البالغ من العمر 11 سنة.. السيدة طلبت إلحاق ابنها بكلية الهندسة جامعة حورس.. سألت السيدة كام مجموع الثانوية العامة؟، لترد السيدة: هو في الصف الخامس الابتدائي وعنده 11 سنة".

وأوضح أن السيدة قامت بعرض عدة أوراق صادرة من كليتي العلوم والهندسة جامعة دمياط بأن الطفل قد حضر واستوعب دروس الكيمياء والفيزياء والرياضيات وكذلك علوم الحاسب الآلي، وذلك بعد السماح لابنها بحضور محاضرات بطريقة ودية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري