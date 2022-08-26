إعلامي مصري: صندوق النقد الدولي "لا يستطيع أن يضغط" على مصر

قال الإعلامي المصري محمد الباز، إن صندوق النقد الدولي "لا يستطيع أن يضغط" على بلاده لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة تطيح بالبلد.

وأشار الباز في تصريحات تلفزيونية إلى ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شروط يضعها الصندوق لمنح مصر قرضا، وخاصة ما يشاع عن رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.

وقال الباز إنه "من غير المنطقي الحديث عن رفع الدعم عن الخبز والمحروقات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، والعالم كله"، نتيجة أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن الحكومة لا توافق على شروط "تطيح بكل حاجة"، وأنه من المفروض أن يتدخل صندوق النقد كي يساهم في الاستقرار الاقتصادي، وليس كي يعصف باستقرار البلد.

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وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، "علق أمس على تلك الأخبار المُتداولة، وأكد أن التفاوض مع صندوق النقد يأخذ مراحل طويلة، وبعض المعلومات لها طبيعة سرية ولا يجب أن تُعلن أو تُقال أثناء عملية التفاوض، لأنها غير نهائية".

وطالب الباز الحكومة بأن "تفرج عن القدر المسموح من المعلومات مبكرا حتى تتبدد الشائعات"، حيال القضية.

وقال إن الحكومة تعرف منذ فترة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص شروط صندوق النقد، وأضاف: "لذلك كان عليها أن ترد مبكرا حتى يعرف الناس الحقيقة، وتقطع الطريق أمام من يريد هز استقرار البلد".

المصدر: "القاهرة 24"