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مصر.. إحالة "مستريحة" استولت على 3.5 مليون جنيه للمحاكمة

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مصر.. إحالة
Gettyimages.ru
مصر.. إحالة "مستريحة" مستحضرات التجميل بالهرم استولت على 3.5 مليون جنيه للمحاكمة
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أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مستريحة مستحضرات تجميل في الهرم إلى المحاكمة، بتهمة النصب والاحتيال على 7 أشخاص حصلت منهم على 3.5 مليون جنيه.

والمتهمة في القضية هي نورهان. س.ع. م، 26 سنة، شريكة بأحد معامل التحاليل الطبية.

ووجهت جهات التحقيق إليها تهمة النصب والاحتيال على 7 أشخاص، بزعم توظيف أموالهم، وذلك بأن تحصلت منهم على مبالغ مالية في مقابل تشغيلها لهم في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على إحدى السيدات لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة البحيرة، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.

المصدر: موقع "القاهرة " 

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