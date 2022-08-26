اليمن.. تفكيك شبكة تجسس لصالح الحوثيين في مديريات الساحل الغربي (فيديو)

أعلن الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة تفكيك واعتقال عناصر شبكة تجسس جندها الحوثيون للعمل لصالحهم في مديريات الساحل الغربي.

وأفاد في بيان يوم الجمعة بأن الشبكة تضم 7 مدنيين وهم إبراهيم علي شكور القدسي من أبناء محافظة تعز ويسكن في مدينة الحديدة، مختار محمد أحمد المحزفي من محافظة تعز ويعمل في مدينة المخا، عايش عمر قاسم قشاش من أبناء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، القذافي إبراهيم علي سالم عسيلو من مديرية «ذو باب» بمحافظة تعز، عبده عوض محمد غولي من مديرية حيس بمحافظة الحديدة، عبد الله سالم أحمد دنو من مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وعبده محمد عواض النهاري من مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأقر أعضاء الشبكة في اعترافات بثها الإعلام العسكري بتورطهم في التجسس ونقل معلومات عن حركة القوات المشتركة في الساحل الغربي، وفضحت اعترافاتهم علاقاتهم بقيادات في ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وتكليف بعضهم بمهمات تتجاوز التجسس إلى تنفيذ أنشطة إرهابية.

وأوضحت هويات عناصر الشبكة أنهم قادمون من محافظات عدة للعمل في المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي قبل أن يتم استغلال الحوثيين ظروف كل منهم لتجنيدهم كشبكة تجسس وربطهم بما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

ويأتي الكشف عن الشبكة ضمن 7 خلايا تم ضبطها خلال العامين الماضيين وأزاح الإعلام العسكري للقوات المشتركة الستار عنها أخيرا، بينها 3 خلايا تهريب بحري من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية