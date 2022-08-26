بالفيديو.. الجيش العراقي يستهدف مقرا لتنظيم "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوة الجوية نفذت ضربتين استهدفت خلالهما مقرا لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقتلت من بداخله.

وأوضحت أنه ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تم تنفيذ الضربتين على الموقع بالقرب من وادي "أبو موقانير"، شمالي منطقة جباب ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة.

وأضافت الخلية في بيان عبر "فيسبوك" أن العملية جاءت بعد محاصرة المقر عبر عدد من قطعات الجيش والمخابرات وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.

وأشارت الخلية إلى أن العملية أسفرت عن تدمير المقر المستهدف، وقتل من بداخله، وقالت إنها ستنشر مزيدا من التفاصيل لاحقا.

ونشر المتحدث باسم "قيادة العمليات المشتركة" اللواء تحسين الخفاجي، تسجيلا مصورا للعملية:

المصدر: RT