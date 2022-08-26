رئيس الإمارات يعزي الملك سلمان في الأميرة عبير بنت عبد الله

بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عزاه بها في الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة إلى الملك سلمان.

وأعلن الديوان الملكي في السعودية يوم الخميس وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

وأدى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر يوم الجمعة صلاة الميت على الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود وذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

المصدر: وكالات