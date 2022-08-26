 
مباشر

فلسطين.. مقتل فتاة جراء انهيار صخري في مدينة دورا جنوب الخليل (فيديو)

أخبار العالم العربي

فلسطين.. مقتل فتاة جراء انهيار صخري في مدينة دورا جنوب الخليل (فيديو)
مقتل فتاة جراء انهيار سلسلة حجرية في منطقة كريسة بمدينة دورا جنوب الخليل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ton7

أفادت مراسلة RT في فلسطين اليوم الجمعة، بأن فتاة لقيت مصرعها وأصيب شخصان آخران إثر انهيار سلسلة صخرية في دورا جنوبي الخليل.

وذكرت أن طواقم الإنقاذ في مركز دفاع مدني دورا بمحافظة الخليل أخرجت يوم الجمعة جثة فتاة في الثلاثينات من العمر من تحت الصخور والأتربة.

وأشار تقرير الدفاع المدني إلى أن فرق الإنقاذ من مركز دفاع مدني دورا ووحدة دعم وإسناد الجنوب قد توجهت إلى مكان الحادث وباشرت عمليات البحث والتفتيش للتأكد من خلو موقع الانهيار من أي مواطنين اخرين وإغلاق المكان بالكامل.

يذكر أن السلسلة الصخرية بارتفاع يتجاوز العشرة أمتار وتتكون من صخور ضخمة حيث كان الانهيار في جزء من هذه السلسلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا