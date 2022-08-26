فلسطين.. مقتل فتاة جراء انهيار صخري في مدينة دورا جنوب الخليل (فيديو)

أفادت مراسلة RT في فلسطين اليوم الجمعة، بأن فتاة لقيت مصرعها وأصيب شخصان آخران إثر انهيار سلسلة صخرية في دورا جنوبي الخليل.

وذكرت أن طواقم الإنقاذ في مركز دفاع مدني دورا بمحافظة الخليل أخرجت يوم الجمعة جثة فتاة في الثلاثينات من العمر من تحت الصخور والأتربة.

وأشار تقرير الدفاع المدني إلى أن فرق الإنقاذ من مركز دفاع مدني دورا ووحدة دعم وإسناد الجنوب قد توجهت إلى مكان الحادث وباشرت عمليات البحث والتفتيش للتأكد من خلو موقع الانهيار من أي مواطنين اخرين وإغلاق المكان بالكامل.

يذكر أن السلسلة الصخرية بارتفاع يتجاوز العشرة أمتار وتتكون من صخور ضخمة حيث كان الانهيار في جزء من هذه السلسلة.

وفاة مواطنة 33 عامًا جرّاء انهيارٍ صخري بمنطقة كريسة في مدينة دورا جنوب الخليل.

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فيديو: انهيار جدار صخري على مجموعة من المواطنين قرب دورا جنوب الخليل، أنباء عن وفيات واصابات pic.twitter.com/ipVk0NIDj2 — البوابة 24 الاخباري (@albawaba24_) August 26, 2022

المصدر: RT