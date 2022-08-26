استهداف سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية على طريق مطار بغداد الدولي (صور)

أفادت وسائل إعلام عراقية يوم الجمعة بأن عبوة ناسفة انفجرت على طريق مطار بغداد الدولي.

وقالت إن "العبوة الناسفة انفجرت على سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية على طريق مطار بغداد الدولي المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وذكرت أن الانفجار وقع في منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء.

واستنكرت وزارة الخارجية العراقية، الحادث الذي طال سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "السومرية نيوز"، إنها "تستنكر الحادث الذي طال سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد".

وأكدت الخارجية أن الانفجار لم يسفر عن إصابات.

وأعربت عن تضامنها مع الجانب الأسترالي، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات، لحماية كوادر ومباني البعثات الدبلوماسية وتيسير عملها بما يعزز أواصر العمل المشترك.

عبوة ناسفة تستهدف سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الاسترالية بمنطقة القادسية في #بغداد وتضرر إحدى السيارات pic.twitter.com/uwXiOdGgva — news-online (@news___online) August 26, 2022

المصدر: وسائل إعلام عراقية