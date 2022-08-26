استطلاع: ارتفاع شعبية محمود عباس بعد تصريحاته في ألمانيا
أظهر استطلاع للرأي أجرته الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، ارتفاع شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تصريحاته في ألمانيا.
ووفقا لنتائج الاستطلاع فقد أيد 94.9% من المستطلعة آرائهم موقف عباس بعدم الاعتذار عن عملية ميونيخ، بينما عارض الموقف 0.02 %، ولم يحدد موقفه حتى الآن 5%.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع توافق غالبية النخب الاكاديمية والمثقفة بواقع 85.9% على وصف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بالهولوكوست، بينما عارض استخدام هذه التسمية 7.1%، ولم يحدد موقفه 7% من المستطلعة آرائهم.
وفي السؤال الثالث، أظهرت النتائج بأن 61.1% رأوا أن الموقف الفلسطيني الداخلي جاء متجانسا وموحدا في الرد على هذه الحملات المعادية ضد عباس، بينما أبدى 27.8% تحفظهم على وحدة وتجانس الموقف الداخلي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الغالبية المطلقة من الأكاديميين والنخب الثقافية ترى أن شعبية عباس ارتفعت بعد التصعيد الإسرائيلي والغربي ضده، حيث اعتبر 61.9% ممن استطلعت آراؤهم أن شعبية الرئيس الفلسطيني قد ارتفعت بدرجة كبيرة، بينما اعتبر 26.9% منهم أن هذه الشعبية ارتفعت بدرجة متوسطة، وأعرب 11.2% أن شعبية الرئيس ارتفعت بدرجة منخفضة.
المصدر: "معا"