لبنان يتسلم مساعدات غذائية تركية

تسلم لبنان، 511.7 طن من المساعدات الغذائية مقدمة من تركيا للمرة الرابعة خلال العام الحالي، على سفينة وصلت مرفأ طرابلس شمالي البلاد.

وقدمت المساعدات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي كلمة بالمناسبة نقل رئيس "آفاد" يونس سيزير، تحيات أردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو للحضور، مشددا على أن "تركيا تقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق".

وقال سيزير: "ستكونون معنا في الأوقات الصعبة وبنفس المشاعر ونحن أهل نفس المنطقة وتقاليدنا وعاداتنا واحدة، وتقاسمنا نفس الأرض لعدة قرون".

وذكر أن هذه السفن لإغاثة ودعم الشعب اللبناني ما بعد الأزمة الاقتصادية والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بناء على تعليمات من الرئيس أردوغان.

من جهته قال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء محمد خير: "شكرا تركيا وشعبها وخاصة آفاد، على هذه الهبة التي إن دلت فهي تدل على عمق الأخوة والصداقة، شكرا تركيا باسم الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، متمنيا أن تبقى تركيا نموذجا للخير".

ومنذ أواخر مارس حتى مطلع أبريل 2022، أرسلت تركيا مساعدات إلى لبنان عبر 3 سفن أطلق عليها "سفينة الإحسان".

ومنذ أكثر من عامين يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى​​​​​​ في البلاد.

المصد: "الأناضول"