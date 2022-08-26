الجزائر تحقق فوزا في مسابقة "فصيلة المظليين" في إطار "ألعاب الجيش - 2022" العسكرية الدولية

شهدت دار الضباط في مدينة بلدة الجزائرية إعلان نتائج مسابقة "فصيلة المظليين" التي أقيمت في إطار "ألعاب الجيش – 2022" العسكرية الدولية.

وتم العام الجاري تقسيم المسابقة إلى كتيبتين. وفاز المنتخب الروسي بكتيبة المسابقة الأولى. أما الكتيبة الثانية ففاز بها الفريق الجزائري.

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وقد عقد يوم 25 أغسطس لقاء بجميع حكام الدول المشاركة حيث تم التلخيص النهائي لنتائج المسابقة. وبعد احتساب كل النتائج توصل المشاركون إلى التوافق، وتم توقيع محضر الاجتماع. وبموجب المحضر احتل المنتخبان الروسي والجزائري المركز الأول، وكل منهما في كتيبته، وقد أظهر الفريق الروسي نتيجة رائعة حقا في المسابقة.

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يذكر أن المسابقة الدولية "فصيلة المظليين، تقام في جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية في الفترة ما بين 15 و27 أغسطس الجاري في مطار "بو فريق" وميادين "بوغار" و"شرشل " و" عين اليسرى" التدريبية.

وتشارك في المسابقة الفرق التي تمثل 16 بلدا، وهي الصين، بيلاروس، روسيا، الجزائر، فيتنام، طاجيكستان، نيكاراغوا، قرغيزيا، مالي، بركينا فاسو، كونغو الديمقراطية، سوريا، فنزويلا، الهند، جمهورية السودان، أوزبكستان.

المصدر: تاس