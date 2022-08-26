السعودية.. مصابو الحادث المروري في تركيا يتحدثون عن سوء معاملتهم بالمستشفى (فيديو)

قال مواطنان سعوديان، أصيبا في الحادث المروري الذي وقع في مدينة ريزا شمال تركيا، إنهما "تلقيا معاملة سيئة في المستشفى التركي ولم تتم مراعاة حالتهما الطبية".

وقال محمد العباسي، وهو أحد المصابين: "واجهنا تعاملا سيئا في تركيا بعدم مراعاة حالتنا الطبية، ولو بقينا وقتا أكثر لأصبحنا في عداد الموتى"، مشيرا إلى أن "سيارة الإسعاف كانت سيئة للغاية وغير مجهزة".

وكشف أنه تم إجراء عملية له دون تواجد أي أحد من أقاربه، موضحا أن السفارة في تركيا تفتح تحقيقا جراء ما حصل.

فيديو | محمد العباسي أحد مصابي حادث "ريزا التركية":



واجهنا تعاملا سيئا في تركيا بعدم مراعاة حالتنا الطبية، ولو بقينا وقتا أكثر لأصبحنا في عداد الموتى #الإخباريةpic.twitter.com/gnpjhB1INP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2022

وقال مصاب آخر: "حالتي كان صعبة جدا، وقيادة سيارة الإسعاف إلى المستشفى كانت سيئة جدا"، مبينا أنه "تم إرسالى إلى أحد المستشفيات الخاصة حيث التعامل كان سيئا جدا وأجروا لي عملية في البطن قائلين إنه لدي ثقب في الأمعاء".

وأضاف: "بقيت لـ24 ساعة وحيدا، ومن ثم أتي والدي من المدينة، وعندما سألهم عن سبب إجرا ءالعملية، قالوا لهم أنهم شكوا في أنه لدي نزيف داخلي"، كاشفا أن "السفارة فتحت تحقيقا لمعرفة سبب إجراء العملية".

فيديو | أحد مصابي حادث "ريزا التركية" يروي معاناته مع الفريق الطبي ومعاملة المستشفى السيئة.. والسفارة في تركيا تفتح تحقيقا جراء ما حصل#الإخباريةpic.twitter.com/3IjMihWfJF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2022

يذكر أن الحادث المروري الذي وقع الأسبوع الماضي، أصيب فيه عدد من السياح، من بينهم 18 سعوديا، وقد تلقى 6 منهم العلاج في المستشفيات التركية، فيما خرج بقية المصابين من المستشفى.

وقد أعلنت السعودية قبل يومين أنها قررت إجلاء مواطنيها المصابين، لاستكمال علاجهم في المملكة.

المصدر: RT