محمد بن زايد يبحث مع رئيسة اليونان مسارات التعاون والعمل المشترك

أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم أمس الخميس، زيارة رسمية إلى اليونان، وبحث مع رئيسة الدولة كاترينا ساكيلا روبولو، مسارات التعاون والعمل المشترك.

والتقى آل نهيان رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعددا من المسؤولين في اليونان، حيث عرض علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأكدت رئيسة اليونان أن بلادها تعتبر دولة الإمارات شريكا استراتيجيا، وقالت إن البلدين لديهما رؤية مشتركة نحو السلام والأمان والرفاهية في المنطقة.

وأضافت أنه جرى تعزيز العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، معربة عن ثقتها بوجود فرص إضافية كثيرة من أجل تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة.

من جانبه، أعرب رئيس الإمارات عن سعادته بالتطور المتزايد الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم تحدي جائحة كورونا إلا أن التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين ارتفع بنسبة 17%.

وتناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "الإمارات اليوم"