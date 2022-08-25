لبنان.. رئيس الوزراء ينفي تورط ابن شقيقته في حادث مقتل أحد المواطنين

نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صحة الأنباء على مواقع التواصل حول تورط ابن ‏شقيقته في مقتل أحد المواطنين بمنطقة البترون بحادث سير وقع قبل أسابيع.

‏وأكد في بيان رسمي الخميس: "ننفي أي علاقة لأفراد عائلة دولة الرئيس بهذا الحادث المؤسف، أو بأي أمر يتعلق بالجاني وبالتحقيق في القضية".

1/3 صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الاتي:

يتم التداول منذ عدة ايام على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر كاذب عن مسؤولية ابن شقيقة دولة الرئيس في مقتل أحد ابناء البترون في حادث سير مؤسف وقع قبل اسابيع ...#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 25, 2022

وأضاف أن الموضوع هو رهن تحقيق أمني بإشراف القضاء المختص.

وأعرب المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي عن "استغرابه من الزج باسمه في الحادثة، وأبدى أسفه لاستغلال هذا الحادث الأليم الذي أودى بأحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية"، وفقا للبيان.

3/3 كما نستغرب زج اسم دولة الرئيس في الحادثة، ونأسف لاستغلال هذا الحادث الاليم الذي اودى باحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية.

الرحمة للضحية والعزاء لذويه#لبنان#pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 25, 2022

وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتخاذه إجراءات قانونية "ضد أشخاص ‏شنوا حملة مبرمجة تستهدفه وعائلته".

‏وأشار ميقاتي في بيان رسمي إلى أن "هؤلاء الأشخاص "مجهولون معروفون"، وأطلقوا شائعات وأكاذيب على خلفية الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأكد في البيان "أنه وعائلته كلفوا مكتبا للمحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحرضين والضالعين في هذه الحملة".

المصدر: RT + وكالات