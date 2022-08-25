بيان مفبرك.. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينفي ترحيبه بالتطبيع بين تركيا وإسرائيل

نفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما تم تداوله حول ترحيبه بتطوير العلاقات التركية الإسرائيلية، ‏بعد الزيارة التي قام بها رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ إلى تركيا في مارس الماضي.‏

وقال الاتحاد في بيان: "تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا إعلاميا مزورا، نُسب إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قالت إنه يرحب بتطوير العلاقات التركية الإسرائيلية، تعليقا على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى تركيا مارس الماضي، واستقباله من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".

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وأضاف "ينفي المكتب الإعلامي للاتحاد ما يتم تداوله بخصوص هذا البيان، كما يدعو الرأي العام لعدم الانسياق وراء حملات التشويه الممنهجة في حق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

وأوضح أن الاتحاد ثابت في موقفه في دعم القضية الفلسطينية، وأن نصرة الإخوة الفلسطينيين بجميع ما هو متاح من الدعم المادي والمعنوي فريضة شرعية وضرورة إنسانية وواجب الوقت.

وشدد على أنه يحتفظ بحقه في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالاتحاد وبسمعته وواجباته.

هذا، وأدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى تركيا واستقباله من قبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا ذلك خطوة تطبيعية مرفوضة ومدانة.

وقال الاتحاد في بيان له "فوجئنا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الكيان الصهيوني المحتل لقدسنا وقبلتنا الأولى إلى الجمهورية التركية، وبالاستقبال الرسمي الذي خصته به الرئاسة التركية".

وشدد على أن خطوات التطبيع تخدم إسرائيل، وتضر بنضالات الشعب الفلسطيني وبحقوقه، ولا تليق بشهامة الشعب التركي العظيم والتزاماته الإسلامية والإنسانية، وبخاصة مواقفه المشرفة في مناصرة القضية الفلسطينية ومناهضة الاحتلال وجرائمه المتواصلة في فلسطين والمسجد الأقصى.

وأوضح البيان أن المكانة الدولية للجمهورية التركية، ومكانتها في الأمة الإسلامية تحتم عليها أن تقف أكثر فأكثر، بكل إمكاناتها، في وجه الاحتلال وقادته ورموزه، وما يقومون به يوميا من جرائم وانتهاكات لكل القيم والمبادئ والقوانين الدولية.

المكتب الإعلامي للاتحاد ينفي بيان ترحيب الاتحاد بتطوير العلاقات التركية الإسرائيلية (بلاغ)

المزيد : https://t.co/xZEjnEmGmH#الاتحاد_العالمي_لعلماء_المسلمين l #التطبيع_خيانةpic.twitter.com/Q1zUPPr031 — علماء المسلمين (@iumsonline) August 23, 2022

المصدر: RT