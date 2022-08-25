الجيش السوري يكشف حصيلة القصف الإسرائيلي في ريفي حماة وطرطوس

أعلن الجيش السوري أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح إضافة إلى خسائر مادية جراء القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مساء اليوم نقاطا في ريفي حماة وطرطوس.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري أن وسائط الدفاع الجوي تصدت في الساعة 7:15 مساء اليوم الخميس "لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر جنوب غرب محافظة طرطوس، وقد تم إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس".

وأضاف المصدر أن العدوان "أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق في بعض أماكن الاعتداء".

المصدر: "سانا"