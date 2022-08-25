المغرب.. إحباط عملية تهريب دولية لمخدر "الشيرا"

أحبط الأمن المغربي عملية للتهريب الدولي لشحنة من مخدر "الشيرا" بلغ وزنها 840 كيلوغراما، تم حجزها على متن سيارة نفعية مرقمة بفرنسا.

وحسب موقع "هسبريس" فإن عملية المراقبة الحدودية باستعمال كلاب الشرطة المدربة، التي أخضعت لها تلك السيارة أثناء استعداها للمغادرة على متن رحلة بحرية، قد مكنت من حجز كمية من مخدر "الشيرا" معبأة بإحكام في تجاويف معدة خصيصا داخل مقاعد هذه الناقلة وسقفها.

وأشار الموقع إلى أنه تم توقيف سائق السيارة، وهو فرنسي من أصول جزائرية، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، "وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية".

المصدر: "هسبريس"