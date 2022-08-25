كييف تصادر أكثر من 8 ملايين دولار من أموال نجل الرئيس السابق

قضت محكمة أوكرانية بمصادرة أكثر من 8 ملايين دولار تعود لألكسندر يانوكوفيتش نجل الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، لصالح جهاز المخابرات الأوكراني.

أفاد بيان صدر الخميس عن المكتب الصحفي للمخابرات الأوكرانية أنه "بعد جمع البيانات الثبوتية والأدلة بدأ الادعاء العام الأوكراني مصادرة ممتلكات الابن الأكبر لرئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش، والتي كانت رهن التحفظ في سياق إجراءات جنائية بشبهات فساد ضد ألكسندر يانوكوفيتش.

وأفاد البيان أن المصادرة طالت بنك التنمية الأوكراني الذي تزيد قيمة أصوله عن 8 ملايين دولار.

من جهته أكد رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف أن الأموال المصادرة سوف تستخدم لشراء معدات تقنية من شأنها تحسين كفاءة الجهاز.

يشار إلى أنه في أكتوبر 2021، قررت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا الحجز على ممتلكات يانوكوفيتش الابن في قضية المجمع الترفيهي "ميجغوري".

يذكر أن الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قد لجأ وعائلته إلى روسيا في أعقاب الانقلاب على حكمه سنة 2014، حيث يقيمون في مقاطعة روستوف على الدون جنوب غرب روسيا.

المصدر: تاس