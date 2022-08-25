مسؤول تونسي: أكثر من 15 ألف موقوف في عمليات "حرقة"

أكد المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، إحباط 1509 محاولات لاجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية بين يناير وأغسطس 2022.

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وصرح بأنه تم إيقاف 15907 أشخاص في أكثر من سبعة آلاف محاولة من طرف تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من طرف أجانب وإيقاف 299 منظم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وأكثر من 150 وسيط تونسي كما تم ايقاف 11 منظم أجنبي وسبعة وسطاء أجانب.

وبين الجبابلي أنه تم إلقاء القبض على 388 مفتش عنهم من ضمن الموقوفين في عمليات اجتياز الحدود وإيقاف 54 عنصر متطرف كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية.

وأكد الجبابلي في تصريح لمحطة "جوهرة أف أم" الإذاعية على هامش مؤتمر صحفية عقده بثكنة العوينة بمناسبة احتفال النادي الرياضي للحرس الوطني بخمسينية تأسيسه، تنامي ظاهرة هجرة العائلات والنساء والأطفال والقصر في السنتين الفارطتين كما سجلت الأبحاث وجود أصحاب شهائد العليا وموظفين من بين المجتازين للحدود البحرية.

المصدر: "جوهرة أف أم"