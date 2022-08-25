بعد شائعة وفاتها.. موقع مصري يكشف تفاصيل ما تمر به الفنانة ميرفت أمين ومعاناتها مع دواء التخسيس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس بخبر وفاة الفنانة المصرية ميرفت أمين، قبل أن يتبين أن الخبر كاذب، وأن الفنانة الكبيرة تمر بوعكة صحية عابرة.

وذكر موقع "صدى البلد" المصري أن اسم الفنانة ميرفت أمين ارتبط بمثل هذه الشائعات خلال الفترة الماضية، وذلك لارتباطها بالراحلتين رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، حيث كان يربط الثلاثي علاقة صداقة قوية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، بخبر وفاة ميرفت أمين عن عمر 74 عاما بعد إصابتها بوعكة صحية طارئة، إلا أن أحد المصادر المقربة من الفنانة، نفى هذه الأخبار، مؤكدا أن الحالة الصحية للفنانة مستقرة وهي بصحة جيدة.

وأشار الموقع المصري إلى أن مرض الفنانة ميرفت أمين بدأ منذ نوفمبر الماضي، وبالتحديد بعد انتهائها من آخر أعمالها الدرامية وهو مسلسل "حكايتي مع الزمان"، حيث تم تداول خبر إصابتها بفيروس كورونا، إلا أنه تم نفي الخبر من قبل المقربين منها، الذين أكدوا أنها كانت تعاني من أعراض كورونا إلا أن المسحة جاءت سلبية.

وعاشت ميرفت أمين في حالة نفسية سيئة عقب وفاة الفنان أحمد خليل، والذي رافقها خلال أحداث مسلسل "حكايتي مع الزمان" حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد ثم أصيب بذبحة صدرية، أودت بحياته.

ولم يكن الفنان أحمد خليل الوحيد، حيث كانت الأزمة الكبرى التي تعرضت لها الفنانة ميرفت أمين هي فقدانها ضلعي مثلث صداقتها مع الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة رجاء الجداوي (توفيتا بفيورس كورونا)، حيث كانت تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات عديدة، واعتادوا على التواجد معا في كل المناسبات.

وأوضح موقع "صدى البلد" أن الأزمة الصحية الحالية التي تمر بها الفنانة ميرفت أمين لم تكن هي الوحيدة، حيث سبق وأن مرت بأزمة صحية شديدة عندما تناولت نوع من الأدوية كان متداول أنه يعمل على حرق الدهون وامتنعت عن تناول الطعام، ثم خلدت للنوم، لتفاجئ بأنها لم تتعرف على أحد من أسرتها عندما حاولوا إيقاظها من النوم، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى وتم إجراء الإسعافات الأولية.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري