السعودية.. إحالة 4 متهمين للمحاكمة أسسوا وقفا وهميا لجمع المال

أحالت السعودية ثلاثة رجال وامرأة للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي، حيث أسسوا وقفا وهميا لجمع المال في إحدى مناطق البلاد.

افاد مصدر في النيابة العامة بالسعودية بانتهاء تحقيقات نيابة الأموال بتوجيه الاتهام بحق أربعة أشخاص (ثلاثة رجال وسيدة)، بجريمة الاحتيال المالي وذلك بإنشائهم وقفاً وهمياً في إحدى مناطق السعودية.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتشكيل عصابة إجرام منظم للاستيلاء على أموال الغير بجمع التبرعات للوقف الوهمي المزعوم، عن طريق منشورات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامهم بجمع الملابس والتبرعات العينية بحجة انتفاع المحتاجين بها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها.

و كشفت التحقيقات أن الجناة عمدوا لإقناع بعض المتبرعين بتمكينهم من أصولهم العقارية وتسجيلها بأسماء مواطنين صورياً، بقصد استغلال مواردها، وفق صيغ وقفية تتيح لهم ذلك، وانتهت إجراءات التحقيق بتوجيه الاتهام لهم بالاحتيال المالي، وثبوت قيامهم بتأسيس وقف وهمي بنية الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وشدد المصدر على وجود حماية قانونية للأصول الوقفية والأعمال الخيرية والموارد المالية للأنشطة غير الربحية، وأن المساس بها أو استغلال عاطفة المجتمع وحبه لبذل الخير يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

المصدر: صحيفة عكاظ