تبون يستقبل ماكرون في مطار هواري بومدين (صور + فيديو)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة عمل تستغرق 3 أيام، حيث كان في استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين.

ويرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من الحكومة الفرنسية يضم وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا، ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين.

كما كان في استقبال الرئيس الفرنسي، الفريق أول رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة والطاقم الحكومي.

الرئيس عبد المجيد #تبون يستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل #ماكرون الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر pic.twitter.com/qlA3IlrcxB — أوراس | Awras (@AwrasMedia) August 25, 2022

وتبدأ الزيارة الخميس 25 أغسطس وتستمر حتى السبت 27 منه، حيث سيزور خلالها الرئيس الفرنسي الجزائر العاصمة وولاية وهران.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الزيارة وهي الثانية لماكرون إلى الجزائر منذ انتخابه في عام 2017، تهدف إلى وضع أساس لإعادة بناء وتطوير العلاقة بين باريس والجزائر.

وأشار الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي يعتزم مواصلة العمل حول ملف الذاكرة، لكنه ليس الهدف الأساسي لهذه الزيارة.

وسيتوجه ماكرون إلى مقبرة سان أوجين بالجزائر العاصمة حيث دُفن العديد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية