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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
Gettyimages.ru
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
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أعلن الديوان الملكي في السعودية يوم الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان في بيان إنه سيصلى عليها يوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

المصدر: واس

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