تونس.. إنقاذ 50 مهاجرا شمال شرقي البلاد

تمكنت وحدات تابعة لجيش البحر في تونس يوم الأربعاء، من إنقاذ 38 مهاجرا تونسيا كانوا على متن زورق معطوب على بعد 10 أميال شمال شرق قليبية، شمال شرقي تونس.

وأفاد بلاغ صادر يوم الخميس عن وزارة الدفاع التونسية بأن أعمار هؤلاء المهاجرين تتراوح بين 15 و54 سنة وبأنهم أبحروا من سواحل مدينة قربة خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 أغسطس الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي، حسب ما صرحوا به.

وتوجهت بهم وحدات الجيش نحو ميناء الصيد البحري بقليبية أين تم تسليمهم إلى وحدة بحرية تابعة للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ 12 مهاجرا غير نظامي (11 تونسيا و1 مصري) إثر تلقيها نداء من المصطبة الغازية "ميسكار" بعد أن صعدوا على متنها إثر تعطب مركبهم الذي كان يقلهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه تبيّن أنّهم أبحروا من سواحل جرجيس خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 أغسطس الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية في اتجاه أوروبا.

وذكر البيان أن الوحدات توجهت بهم نحو ميناء جرجيس أين تمّ تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية