مصادر لـRT: عدد الصواريخ التي استهدفت معسكر زليكان التركي تجاوز الثلاثين

كشفت مصادر عراقية، اليوم الخميس، عن العدد الحقيقي للصواريخ التي استهدفت معسكر زليكان في محافظة نينوى، وأشارت إلى أنها تجاوزت الثلاثين صاروخا.

وقالت المصادر لـRT إن "الصواريخ التي استهدفت القوات التركية، لم تكن تسعة صواريخ، بل أكثر من ثلاثين صاروخا".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أعلن اليوم الخميس، عن تعرض معسكر (زيليكان) الذي تتواجد فيه القوات التركية لقصف بتسعة صواريخ.

وذكر في بيان صحفي: "حسب معلومات مكافحة الإرهاب، أطلقت اليوم تسعة صواريخ استهدفت معسكر (زيليكان) في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى والتي تضم القوات التركية".

وأضاف: "حسب المعطيات الصواريخ كانت من نوع (غراد) ولم يتم تأكيد حصول إصابات بشرية أو شكل الأضرار المادية".

وتابع: "حسب المعلومات قذائف الصواريخ أطلقت بين قرية فضلية وكنونة في منطقة قضاء بعشيقة بواسطة شاحنة نوع (كيا)".





المصدر: RT