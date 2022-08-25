الجيش المصري يضبط كمية ضخمة من الأسلحة والمخدرات

أعلن الجيش المصري نجاح قوات حرس الحدود في توجيه ضربات في إطار التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات.

وقامت قوات حرس الحدود بناء على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود، بشأن عزم بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر المعابر والأنفاق والأماكن التي يصعب الوصول إليها، بتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم ومهربي الأسلحة والذخائر، حيث نجحت في ضبط 3 أطنان حشيش و3.5 طن بانجو، و480 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو الجاف و18 كيلوجرامًا من مخدر الأفيون، وعدد 850 ألف قرص، من مخدر الترامادول.

كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 29 بندقية مختلفة الأعيرة و22 خزنة مختلفة الأنواع، 2900 طلقة مختلفة الأعيرة، 6 تليفونات متصلة بالأقمار الصناعية، 650 جوالًا من الحجارة المخلوطة بالذهب، 35 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و31 مكينة كهرباء، بالإضافة إلى ضبط لودرين و89 عربة مختلفة الأنواع، كما تم اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط العديد من البضائع غير الخالصة للرسوم الجمركية، وضبط 967 فردًا من مختلف الجنسيات أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: القاهرة 24