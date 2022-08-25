بعد السعودية.. العراق يستعيد ضحايا من تركيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن إرسال وفد لمتابعة إجراءات نقل 6 سياح توفوا إثر حادث سير في تركيا إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان إن "سفارة جمهورية العراق في أنقرة أرسلت وفدا قنصليا لمتابعة إصدار الأوراق الخاصة بالمتوفين إثر حادث سير حافلة تقل أعدادا من السائحين في تركيا"، مبينا، ان "عدد المتوفين هم 6 أشخاص".

وأضاف، أن "السفارة ستعمل على تسهيل إجراءات نقل الجثث إلى العراق".

وكانت شاحنة كبيرة اصطدمت بحشد من الأشخاص في حادث وقع ببلدة ديريك في محافظة ماردين التركية وأدى لمقتل وإصابة العشرات من بينهم عدد من السياح.

المصدر: "واع"