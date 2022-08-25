إصابة شاب فلسطيني وجندي إسرائيلي أثناء حملة اعتقالات في الضفة

أصيب شاب فلسطيني وجندي إسرائيلي جراء حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات شنتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ونفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات واسعة بمناطق مختلفة بالضفة تخللها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقل 17 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في القدم خلال مواجهات اندلعت فجرا في مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد اقتحامه، ونقل الشاب على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واندلعت اشتباكات مسلحة في جنين، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائلية مدينة جنين وبلداتها ونفذت حملة اعتقالات.

وأعلن الجيش الإسرئيلي إصابة جندي من وحدة المستعربين بجروح طفيفة في يده في عملية إطلاق نار في قرية برقين بجنين وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وطالت اقتحامات القوات الإسرائيلية بلدة المسقوفة شمال مدينة طولكرم، وأريحا، ونابلس التي شهدت اشتباكات مسلحة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت 6 شبان.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية