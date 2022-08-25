استشهد بطريقة إسقاط طائرة اسرائيلية.. قائد قوات الدفاع الجوي المصري يكشف أين تكمن "السرية"

قال قائد قوات الدفاع الجوي المصري محمد حجازي: "نحن في عصر السماوات المفتوحة والعالم أصبح قرية صغيرة، وتعددت وسائل الحصول على المعلومات".

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وأوضح: "تعددت وسائل الحصول على المعلومات سواء بالأقمار الصناعية وأنظمة الاستطلاع الإلكتروني المختلفة وشبكات المعلومات الدولية، بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفوري للمعلومة وتوافر وسائل نقلها بتنقيات عالية، ما يجعل المعلومات المتاحة أمام من يريدها".

وأضاف حجازي، خلال حواره في برنامج "عن قرب"، على شاشة "دي إم سي"، أن الشيء المهم هو فكرة استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والمعدات بشكل يحقق تنفيذ المهام بأساليب وطرق غير نمطية في معظم الأحيان، بما يضمن التنفيذ الكامل في إطار خداع ومفاجأة الجانب الآخر، والدليل على ذلك "في بداية نشأة قوات الدفاع الجوي تم تدمير أحدث الطائرات الإسرائيلية من خلال منظومة الدفاع الجوي المتوفرة لدينا في ذلك الوقت، وكمان كان فيه تحرك لينا في سرية تامة، وأسقطنا طائرة الاستطلاع الإسرائيلي التي كانت مزودة بأحدث نظم الاستطلاع الإلكتروني وده حرم العدو من استطلاع قواتنا غرب القناة".

وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي: "سرية المعلومات لا تكمن فقط فيما نمتلكه من أسلحة ومعدات، لكن السر يكمن فيما لدينا من قدرة على تطوير استخدام السلاح والمعدة، ما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة تامة علاوة على الارتقاء المستمر بالفرد المقاتل".

وأشار إلى أنه يطمئن الشعب المصري على أن "قوات الدفاع الجوي، وهي القوة الرابعة في القوات المسلحة المصرية، تعمل ليلا ونهارا وسلما وحربا في جميع أنحاء مصر، عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها".

المصدر: الوطن