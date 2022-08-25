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تونس.. فتح تحقيق حول محاضرة ألقاها داعية مصري في قصر العلوم بالمنستير

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تونس.. فتح تحقيق حول محاضرة ألقاها داعية مصري في قصر العلوم بالمنستير
Gettyimages.ru
علم تونس
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أعلنت وزارة التعليم في تونس فتح تحقيق حول المحاضرة التي ألقاها داعية مصري في مقر قصر العلوم بالمنستير الذي يخضع لإشراف الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها: ''تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الإجتماعي حول النشاط الذي تم تنظيمه بقصر العلوم بالمنستير بالتعاون مع جمعية يوم 20 أوت 2022، يهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعلم الرأي العام أنها بصدد القيام بتحقيق في الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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وأثارت محاضرة الداعية المصري عدة انتقادات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني.

وقدم مساء السبت 20 أغسطس الداعية المصري والعضو القيادي في حزب النور السلفي شريف طه محاضرة في قصر العلوم بالمنستير بعنوان "طفلي لا يحفظ" بدعوة من ''مركز العلم والعمل بتونس''.

واستغرب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان إلقاء الداعية المصري، الذي وصفه بـ''المتطرف''، محاضرة بمشاركة جمعيات ''مشبوهة''، أمام جمع من ''المتشددين دينيا''، مع عرض لـ ''كتب إخوانية متطرفة''، وقال إن "عودة الدعاة لا تنبئ بخير".

 

المصدر: "موزاييك أف أم"



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