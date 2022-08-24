وزيرة الداخلية الإسرائيلية تمنع شيخ قبيلة بني صخر الأردنية من دخول فلسطين

قررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد منع القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز من الدخول إلى فلسطين.

وقالت شاكيد في تغريدة على تويتر: "بعد انتهاك شروط التأشيرة والتحريض الخطير ضد الدولة، أمرت بمنع دخوله (الفايز) إلى إسرائيل".

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وكان الشيخ الفايز وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر قد أمضى فترة أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي، في محاولة لحل خلاف بين عائلتين.

وخلال تواجده، زار الفايز منطقة النقب والتقى بالعشائر العربية التي تقطن هناك.

وشن نشطاء يمينيون إسرائيليون حملة ضد الفايز، بدعوى "التحريض" على إسرائيل أثناء زيارته للنقب.

ونشر النشطاء مقطع فيديو له، وهو يتحدث إلى عدد من سكان النقب العرب، ويقول: "هذه فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام".

وأضاف: "أنتم عرب، حتى الذين يتعاونون مع الاحتلال سيعودون في يوم من الأيام إلى رشدهم"، الأمر الذي استفز النشطاء والسلطات في إسرائيل.









المصدر: "خبرني" + RT