التحقيق في تسجيل صوتي يهدد بمهاجمة السفارة السعودية في بيروت

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أنها أوعزت للجهات المختصة إجراء تحقيق في تسجيل صوتي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يهدد بمهاجمة السفارة السعودية في بيروت.

وقالت الوزارة في بيان لها: "وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات طالبا إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء".

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة أن التوجيهات أعطيت "إثر انتشار تسجيل صوتي بتاريخ 23 أغسطس 2022 لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعد فيه سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بعمل إرهابي".

وأشارت إلى توفر معلومات للوزارة "ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية، هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم ارهاب".

وأفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" بأن الحاجي يقيم في لبنان منذ سنوات و"شارك في العديد من المؤتمرات المعارضة للنظام السعودي"، حضرها مسؤولون كبار في "حزب الله".

وأشار إلى الحاجي في سوريا حاليا.







المصدر: "أ ف ب"