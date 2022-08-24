سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لشركة نفطية غربي العراق (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة هليكوبتر تابعة لإحدى الشركات النفطية غربي البلاد.

وأضاف أن الطائرة سقطت في صحراء النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار بسبب سرعة الرياح وفقدان السيطرة عليها، مشيرا إلى إصابة أحد راكبي الطائرة بجروح ونجاة مسؤول في الشركة.

من جهتها، أوضحت شركة الاستكشافات النفطية أن "عطلا فنيا أصاب مروحية صغيرة تابعة لوزارة النفط بعد إقلاعها مباشرة، مما اضطر طاقم الطائرة إلى الهبوط الاضطراري ما أدى إلى اصطدام أجزاء منها بالأرض، من دون وقوع إصابات بين الركاب او طاقم الطائرة".

وقال المصدر إن "الطائرة كانت تقل عددا من العاملين والفنيين المرافقين لمدير عام شركة الاستكشافات النفطية خلال جولة لتفقد إحدى الفرق الزلزالية الاستكشافية العاملة في المنطقة الواقعة بين النخيب وعرعر".



المصدر: RT