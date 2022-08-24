مصر.. تصفية مجموعة ارهابية في قرية جلبانة بشمال سيناء

قالت مصادر متطابقة وأخرى في اتحاد قبائل سيناء أنه تم القضاء على مجموعة من الارهابيين من بينهم قياديان كبيران في جماعة متطرفة خلال مداهمة في سيناء.

وأوضحت المصادر أن حملة نفذتها قوات الأمن على اوكار الجماعات المتطرفة في نطاق قرية جلبانة بشمال سيناء.

وقالت أنه تم القضاء على باسل خالد شيخ عيد أحد القيادات "الشرعية" بالتنظيم، خلال مداهمات بنطاق قرية جلبانة بشمال سيناء.

وكانت المصادر نفسها أكدت مقتل حمزة عادل الزاملي المكنى منذ عدة أيام خلال عمليات التمشيط بشمال سيناء.



ويقوم إتحاد قبائل سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية بحملات تمشيطية للقضاء على ما تبقى من العناصر المطلوبة، بحسب المصادر.

وعرض إتحاد قبائل سيناء ‏مشاهد تعرض لأول مرة عن سير العمليات بقرية ‎جلبانة والتي تشمل

لم ولن يتوقف دعم اتحاد قبائل سيناء لأبناءه المقاتلين في منطقة #جلبانة ، بل واستمر الدعم اللوجستي والمعلوماتي للقوات المسلحة علي مدار اليوم طوال فترة حملة التطهير ( معركة التطهير ) التي تقودها منذ أشهر ، pic.twitter.com/41gffWc3gX — اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes) August 17, 2022

عمليات تمشيط المزارع والقرى مستمرة علي مدار اليوم.

ناصر حاتم

المصدر: RT