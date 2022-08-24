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قتيلان وجريحان في إطلاق نار في واشنطن

بالفيديو.. ابنة تضرب والدتها بوحشيّة في بيروت

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. ابنة تضرب والدتها بوحشيّة في بيروت
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشر موقع "ليبانون ديبايت" مقطع فيديو يظهر بحسب الموقع قيام امرأة بضرب والدتها بطريقة وحشية في منطقة رأس النبع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الموقع إن هذه القصة الإنسانية قام أحد الجيران بتصويرها بهدف نقلها إلى "خارج الحيطان الأربعة، لتصبح قضية إنسانية تحرك الرأي العام"، مشيرا إلى أن هذه القصة هي "قصة تعنيفٍ واعتداء وحشيّ يحصل يوميا في منطقة رأس النبع في بيروت، حيث تتألم عفاف الدنا الأم المريضة على يد فلذة كبدها سناء".

وأفاد الموقع بأن الشخص الذي صور الفيديو ونشر القصة تلقى تهديدات بالقتل.

المصدر: "ليبانون ديبايت"

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