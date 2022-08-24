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الرياض تجلي المصابين السعوديين في الحادث المروري بتركيا

أخبار العالم العربي

الرياض تجلي المصابين السعوديين في الحادث المروري بتركيا
Sputnik
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أجلت السعودية مواطنيها  المصابين في حادث مروري في مدينة ريزا شمال تركيا، لاستكمال علاجهم في المملكة.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن سفارة المملكة في تركيا أجلت المصابين في الحادث عبر طائرتي إخلاء طبي.

وقالت إن ذلك جاء بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وكانت الوكالة نقلت عن سفارة المملكة في تركيا أن 18 سعوديا أصيبوا في حادث الحافلة السياحية.

وأضافت السفارة أن 6 من المصابين يتلقون العلاج، فيما خرج بقية المصابين من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث.

 

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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