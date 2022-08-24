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"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص اغتيال الصحفية داريا دوغينا

أخبار العالم العربي

AP
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أصدر مسؤول العلاقات العربية والدولية في "حزب الله" اللبناني، عمار الموسوي، بيانا، دان فيه اغتيال الصحفية داريا دوغينا، ابنة المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين.

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وفي بيانه، قال عمار الموسوي: "بمناسبة الحادثة الأليمة التي أودت بحياة السيدة داريا دوغينا، ابنة المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، يهمني أن أعبر عن إدانتي لهذه الجريمة، التي تشكل عملا إرهابيا قذرا، كما أود أن أتقدم من السيد دوغين وسائر أفراد عائلته وعموم الشعب الروسي وكذلك القيادة في موسكو بأحر التعازي والمواساة القلبية".

وأضاف مسؤول العلاقات العربية والدولية في "حزب الله": "كما إنني أنتهز هذه المناسبة للتعبير عن تقديري الكبير للمكانة التي يتمتع بها السيد دوغين والمواقف الشجاعة التي تحلى بها دفاعا عن بلاده وشعبه، وكذلك عن القضايا المحقة والعادلة بما فيها القضية الفلسطينية والنضال المشروع في مواجهة الهيمنة الأمريكية والإحتلال الصهيوني والإرهاب التكفيري".

المصدر: "المنار"

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