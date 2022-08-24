اشتية للخصاونة: لا مطار رامون ولا غيره بديل عن عمق علاقتنا مع الأردن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنه "لا مطار رامون ولا غيره بديل عن عمق علاقة فلسطين والأردن".

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وأضاف اشتية خلال تدشينه صحبة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، محطة تحويل كهرباء الرامة لتزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية: "إذا ما أراد الاحتلال الإسرائيلي التَسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس". وأكد اشتية على أن إعاقة حركة التجارة والتنقل تتم من الطرف الإسرائيلي، وبحجج كثيرة.

وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر الجسور، من خلال تمديد ساعات العمل وتوفير سبل الراحة للتنقل.

من جهته، قال الخصاونة خلال الافتتاح، إن مشروع تحويل كهرباء الرامة تم إنجازه في وقت قياسي وخلال عام واحد، كجزء من الدعم المستمر والمتواصل للفلسطينيين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء الأردني على أن موقف الأردن من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، بقيادة الملك عبدالله الثاني، المتمثل ببذل كل جهد، وتقديم الدعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلَّة ذات السِّيادة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية وحل الدولتين.

المصدر: صحيفة الغد